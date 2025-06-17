Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 79 од. автотехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1060 окупантів,1 танк, 3 бронемашини, 20 артсистем, 177 БПЛА, а також 79 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 1006120 (+1060) осіб, танків ‒ 10940 (+1) од, бойових броньованих ‒ 22814 (+3) од, артилерійських систем – 29228 (+20) од, РСЗВ – 1419 (+1) од, засоби ППО ‒ 1187 (+0) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177), крилаті ракети ‒ 3346 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од, спеціальна техніка ‒ 3916 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.