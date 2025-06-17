Інтерфакс-Україна
Події
07:30 17.06.2025

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 79 од. автотехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 79 од. автотехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1060 окупантів,1 танк, 3 бронемашини, 20 артсистем, 177 БПЛА, а також 79 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 1006120 (+1060) осіб, танків ‒ 10940 (+1) од, бойових броньованих ‒ 22814 (+3) од, артилерійських систем – 29228 (+20) од, РСЗВ – 1419 (+1) од, засоби ППО ‒ 1187 (+0) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177), крилаті ракети ‒ 3346 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од, спеціальна техніка ‒ 3916 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 16.06.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 175 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 175 бойових зіткнень

07:26 16.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців

08:08 15.06.2025
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 90 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 90 од. автотехніки

08:30 14.06.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 225 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 225 бойових зіткнень

07:55 14.06.2025
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 107 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 107 од. автотехніки

17:02 13.06.2025
У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

13:59 13.06.2025
ЦПД: Величезні втрати РФ на війні проти України змушує Кремль шукати альтернативні шляхи поповнення війська

ЦПД: Величезні втрати РФ на війні проти України змушує Кремль шукати альтернативні шляхи поповнення війська

07:48 13.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

09:30 12.06.2025
Генштаб ЗСУ: Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру, сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків

Генштаб ЗСУ: Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру, сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків

08:21 12.06.2025
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 136 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 136 од. автотехніки

ВАЖЛИВЕ

У Києві вже 55 постраждалих і їхня кількість збільшується, понад 40 госпіталізували щодо жертв немає точних даних – Кличко

У результаті атаки РФ по Україні 70 постраждалих, з них 44 поранених і 14 загиблих тільки в Києві

Альянс оприлюднив програму гаазького саміту НАТО

Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

Україна на G7 має намір обговорювати питання використання заморожених активів РФ, санкції та обмеження цін на нафту - Зеленський

ОСТАННЄ

На Полтавщині пошкоджено ЛЕП

У Києві вже 55 постраждалих і їхня кількість збільшується, понад 40 госпіталізували щодо жертв немає точних даних – Кличко

Під російським обстрілом опинилися житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури – Лубінець

У результаті атаки РФ по Україні 70 постраждалих, з них 44 поранених і 14 загиблих тільки в Києві

Уже понад 40 постраждалих через ворожу атаку Києва – мер

Мінспорту запевняє, що не планує закривати ДЮСШ

17 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Уже 18 постраждалих у Києві через ворожу атаку - МВА

Ворог масовано атакував Одесу БпЛА, є постраждалі та пошкодження – Кіпер

Трамп достроково покидає саміт G7

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА