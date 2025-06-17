Інтерфакс-Україна
Події
02:04 17.06.2025

Трамп закликав мешканців Тегерана до термінової евакуації

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Мешканцям Тегерана необхідно терміново евакуюватися на тлі конфлікту з Ізраїлем, заявив президент США Дональд Трамп.

"Яка жалість, яка трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерана!" - написав він в Truth Social.

За словами президента, Іран мав підписати ядерну угоду, яку він запропонував.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114695407357588413

Теги: #тегеран #трамп #сша #мешканці

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