02:04 17.06.2025
Трамп закликав мешканців Тегерана до термінової евакуації
Мешканцям Тегерана необхідно терміново евакуюватися на тлі конфлікту з Ізраїлем, заявив президент США Дональд Трамп.
"Яка жалість, яка трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерана!" - написав він в Truth Social.
За словами президента, Іран мав підписати ядерну угоду, яку він запропонував.
Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114695407357588413