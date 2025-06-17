Трамп закликав мешканців Тегерана до термінової евакуації

Мешканцям Тегерана необхідно терміново евакуюватися на тлі конфлікту з Ізраїлем, заявив президент США Дональд Трамп.

"Яка жалість, яка трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерана!" - написав він в Truth Social.

За словами президента, Іран мав підписати ядерну угоду, яку він запропонував.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114695407357588413