Інтерфакс-Україна
Події
01:33 17.06.2025

Мерц закликав Трампа посилити тиск на Росію

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Росію.

"Це був довірливий та відкритий обмін думками з президентом США Дональдом Трампом перед початком саміту G7: Ми шукаємо шляхи виходу з ескалації на Близькому Сході та обговорюємо війну проти України. Я чітко кажу: тиск на Росію потрібно посилити", - написав він у соцмережі Х.

Мерц також назвав "Велику сімку "непереможною групою", яка відповідає за 44 відсотки світової економіки. "Щоб забезпечити подальше зростання та сильніше зростання, ми повинні виконати свою роботу: зміцнити торгівлю, знизити тарифи та залишатися привабливими для ринків", - написав він в Х.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/1934701314887348582?t=zrtY1-aTHaKFt3_mx8Jaig&s=07

https://x.com/bundeskanzler/status/1934730846046498830?t=XH-R7xFpc6V0YluSvw9Sow&s=07

Теги: #тиск #трамп #рф #мерц

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