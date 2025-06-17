Інтерфакс-Україна
Події
00:21 17.06.2025

У Хайфі після удару Ірану зупинився нафтопереробний завод - ЗМІ

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У результаті іранського удару по нафтопереробному заводу в Хайфській затоці всі його об'єкти зупинились, повідомляє The Times of Israel.

Як зазначається, Тель-Авівська фондова біржа Базан стверджує, що в результаті іранського удару по нафтопереробному заводу в Хайфській затоці всі її об'єкти були зупинені.

Крім того, відомо, що вночі внаслідок ракетного удару Ірану по НПЗ загинули троє людей.

У своїй заяві Базан зазначає, що "внаслідок пошкодження об'єктів електростанція була значно пошкоджена, і тому всі об'єкти нафтопереробного заводу та дочірніх компаній були зупинені".

Базан також додає, що наразі співпрацює з Ізраїльською електричною компанією над відновленням електропостачання об'єкта.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/bazan-says-all-facilities-at-haifa-oil-refinery-shut-down-after-iran-strike/

Теги: #іран #ізраїль #удар #нпз

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