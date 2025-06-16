Інтерфакс-Україна
Події
22:29 16.06.2025

Україна та ЄС розпочали двосторонню зустріч у межах скринінгу законодавства в сфері довкілля, клімату та цивільного захисту - Міндовкілля

2 хв читати

Україна розпочала двосторонню зустріч з ЄС у сфері довкілля, клімату та цивільного захисту у межах офіційного скринінгу національного законодавства, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"Сьогодні, 16 червня, в Брюсселі розпочалася п’ятиденна двостороння сесія між Україною та Європейською Комісією в межах скринінгу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу. Цей етап переговорного процесу стосується одного з найоб’ємніших і найскладніших розділів - розділу 27 "Навколишнє середовище, клімат та цивільний захист", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в понеділок.

Головна переговірниця, віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції України Ольга Стефанішина відзначила, що двостороння сесія продемонструє трансформаційні зміни України щодо приведення політики до цілей кліматично нейтрального Європейського континенту до 2050 року.

Вона наголосила, що Україна вже приєдналася до програми LIFE і перебуває в процесі приєднання до Європейського агентства з охорони навколишнього середовища. Прискорена інтеграція, за її словами, сприятиме декарбонізації та справедливому переходу, тому Україна також бачить переваги у доступі до Фонду модернізації, Соціального кліматичного фонду та інших інструментів прискореної інтеграції.

Делегацію України очолює заступниця міністра захисту довкілля і природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук. У складі делегації - 114 учасників, з них 44 доповідачі. Вони презентують 74 тематичні доповіді, що охоплюють понад 200 актів права ЄС у сфері довкілля, клімату та цивільного захисту.

Перший день сесії був присвячений кліматичному блоку. Представники Єврокомісії позитивно оцінили рівень підготовки української сторони до переговорного процесу за розділом 27.

Скринінг - це процес оцінки відповідності національного законодавства нормам права ЄС. Він є необхідним етапом переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Загалом переговорний процес охоплює 35 розділів. Розділ 27 "Навколишнє середовище, клімат та цивільний захист" є одним із наймасштабніших за кількістю актів права ЄС і складністю міжгалузевої адаптації.

Теги: #скринінг #єс #довкілля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 16.06.2025
ЄС продовжив санкції проти Росії, накладені у відповідь на незаконну анексію Криму

ЄС продовжив санкції проти Росії, накладені у відповідь на незаконну анексію Криму

16:01 16.06.2025
Стефанішина обговорила з єврокомісаркою Кос наступні кроки у межах процесу вступу України до ЄС

Стефанішина обговорила з єврокомісаркою Кос наступні кроки у межах процесу вступу України до ЄС

07:53 16.06.2025
Голова Єврокомісії запропонувала партнерам по G7 приєднатися до ЄС у санкційному тиску на Росію задля досягнення припинення вогню в Україні

Голова Єврокомісії запропонувала партнерам по G7 приєднатися до ЄС у санкційному тиску на Росію задля досягнення припинення вогню в Україні

21:19 14.06.2025
ЄС закликав держави Близького Сходу до стримання та відмови від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків

ЄС закликав держави Близького Сходу до стримання та відмови від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків

14:04 14.06.2025
18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

14:37 13.06.2025
ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

13:25 13.06.2025
ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

12:38 13.06.2025
Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

22:42 12.06.2025
Ільва Йоханссон стане спеціальним посланником ЄС у справах українців - ЗМІ

Ільва Йоханссон стане спеціальним посланником ЄС у справах українців - ЗМІ

19:27 12.06.2025
Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

ВАЖЛИВЕ

Альянс оприлюднив програму гаазького саміту НАТО

Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

Україна на G7 має намір обговорювати питання використання заморожених активів РФ, санкції та обмеження цін на нафту - Зеленський

РФ пропонувала Україні міняти вивезених українських дітей на російських військовополонених – Зеленський

Зеленський має намір обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету

ОСТАННЄ

Громадян Великої Британії у Ізраїлі закликали зареєструвати свою присутність у британському МЗС

Альянс оприлюднив програму гаазького саміту НАТО

Киян попередили про загрозу ворожих БпЛА

Депутати допускають призначення одного із урядовців послом у США, у Чернишова заявили, що чутки не коментують

ЦАХАЛ наніс удар по військовому центру зв’язку в Ірані

Канада на саміті G7 оголосить про новий пакет допомоги Україні

Через ворожий авіаудар по Купʼянську 2 мирних мешканці постраждали, ще троє могли загинути – прокуратура

Трамп вважає можливими нові санкції проти Росії

Європейські лідери G7 провели координаційну зустріч перед відкриттям саміту

Трамп не має наміру підписувати заяву G7 щодо Ірану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА