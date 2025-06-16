Україна та ЄС розпочали двосторонню зустріч у межах скринінгу законодавства в сфері довкілля, клімату та цивільного захисту - Міндовкілля

Україна розпочала двосторонню зустріч з ЄС у сфері довкілля, клімату та цивільного захисту у межах офіційного скринінгу національного законодавства, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"Сьогодні, 16 червня, в Брюсселі розпочалася п’ятиденна двостороння сесія між Україною та Європейською Комісією в межах скринінгу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу. Цей етап переговорного процесу стосується одного з найоб’ємніших і найскладніших розділів - розділу 27 "Навколишнє середовище, клімат та цивільний захист", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в понеділок.

Головна переговірниця, віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції України Ольга Стефанішина відзначила, що двостороння сесія продемонструє трансформаційні зміни України щодо приведення політики до цілей кліматично нейтрального Європейського континенту до 2050 року.

Вона наголосила, що Україна вже приєдналася до програми LIFE і перебуває в процесі приєднання до Європейського агентства з охорони навколишнього середовища. Прискорена інтеграція, за її словами, сприятиме декарбонізації та справедливому переходу, тому Україна також бачить переваги у доступі до Фонду модернізації, Соціального кліматичного фонду та інших інструментів прискореної інтеграції.

Делегацію України очолює заступниця міністра захисту довкілля і природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук. У складі делегації - 114 учасників, з них 44 доповідачі. Вони презентують 74 тематичні доповіді, що охоплюють понад 200 актів права ЄС у сфері довкілля, клімату та цивільного захисту.

Перший день сесії був присвячений кліматичному блоку. Представники Єврокомісії позитивно оцінили рівень підготовки української сторони до переговорного процесу за розділом 27.

Скринінг - це процес оцінки відповідності національного законодавства нормам права ЄС. Він є необхідним етапом переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Загалом переговорний процес охоплює 35 розділів. Розділ 27 "Навколишнє середовище, клімат та цивільний захист" є одним із наймасштабніших за кількістю актів права ЄС і складністю міжгалузевої адаптації.