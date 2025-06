Депутати допускають призначення одного із урядовців послом у США, у Чернишова заявили, що чутки не коментують

Народні депутати допускають, що при переформатуванні Кабінету міністрів, один із членів уряду може бути призначений послом України у США, зокрема, начебто розглядається кандидатура віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

"Під час заміни уряду одного міністра відправлять послом у США. Через чутливість теми, я писати хто саме це буде не буду, але тут прямо не важко здогадатися", - написав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі.

В свою чергу, народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") в мережі Facebook написав, що на нового посла у США розглядається кандидатура віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Згодом депутат видалив цей допис (посилання https://www.facebook.com/share/16QL7zfRkN/?mibextid=wwXIfr)

Агентство "Інтерфакс-Україна" запитало у комунікаційної команди Чернишов щодо інформації про його можливе кандидування на посла у США, на що отримало відповідь, що чутки не коментуються. "Працюємо за своїм напрямком в звичайному режимі", - додали агентству.

Наразі Чернишов знаходиться з робочим візитом в Австрії, про що свідчать соціальні мережі віцепрем'єра, а до цього був у Чехії.

Згідно анонсу, у вівторок 17 червня, Міннац'єдност проводить всеукраїнський форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", серед заявлених спікерів якого і Чернишов.

В той же час агентству "Інтерфакс-Україна" у міністерстві уточнили, що віцепрем'єр братиме участь у події в онлайн-форматі.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") допустив, що в червні Верховна Рада може внести правку в закон, що дозволить звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і припинити повноваження діючого уряду в умовах воєнного стану.

13 червня міжфракційне об'єднання "Розумна політика" ініціювала збір підписів за відставку уряду.

