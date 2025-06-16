Літак Зеленського вилетів з Австрії до Канади

Президентський літак Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 18:31 за Києвом вилетів із Віденського міжнародного аеропорту Schwechat (VIE) у напрямку аеропорту Goose Bay (YYR), Канада, повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

Очікується, що президентський борт прибуде до Канади біля 01:00 (київський час) у вівторок.

Як повідомлялось, президент України візьме участь у саміті лідерів G7, що відбувається в Кананаскісі, Альберта, з 15 по 17 червня 2025 року, де, зокрема, проведе низку переговорів, включно із зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав 16 червня з офіційним візитом Австрію, де провів зустрічі з федеральним президентом Александром Ван дер Беллено та федеральним канцлером Крістіаном Штокером.