Інтерфакс-Україна
Події
19:11 16.06.2025

Літак Зеленського вилетів з Австрії до Канади

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Літак Зеленського вилетів з Австрії до Канади

Президентський літак Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 18:31 за Києвом вилетів із Віденського міжнародного аеропорту Schwechat (VIE) у напрямку аеропорту Goose Bay (YYR), Канада, повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

Очікується, що президентський борт прибуде до Канади біля 01:00 (київський час) у вівторок.

Як повідомлялось, президент України візьме участь у саміті лідерів G7, що відбувається в Кананаскісі, Альберта, з 15 по 17 червня 2025 року, де, зокрема, проведе низку переговорів, включно із зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав 16 червня з офіційним візитом Австрію, де провів зустрічі з федеральним президентом Александром Ван дер Беллено та федеральним канцлером Крістіаном Штокером.

 

Теги: #візит #канада #президент

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