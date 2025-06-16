Інтерфакс-Україна
Події
19:10 16.06.2025

Зеленський обговорив з канцлером Австрії посилення санкцій проти РФ

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Зеленський обговорив з канцлером Австрії посилення санкцій проти РФ

У рамках свого візиту до Відня президент України Володимир Зеленський зустрівся з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

"Посилення санкцій проти Росії та готовність Австрії до посередницької ролі – основні теми зустрічі з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він подякував Австрії за підтримку, а також за посередництво в поверненні дітей, яких викрала Росія.

Окрім того, президент і канцлер обговорили економічну співпрацю країн, збільшення інвестицій та участь австрійських компаній у повоєнній відбудові України.

"Дякуємо за кроки для важливої співпраці між нашими країнами, підтримку наших людей та України на шляху до вступу в ЄС", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #австрія #канцлер #зеленський

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