Інтерфакс-Україна
Події
11:33 16.06.2025

Зеленський просить Раду надати згоду на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором

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Зеленський просить Раду надати згоду на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

"Верховна Рада України розгляне це подання на одному з найближчих пленарних засідань", - написав Стефанчук у Телеграмі у понеділок.

Він нагадав, що згода надана відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України.

Руслан Кравченко раніше був головою Київської ОВА, а від грудня 2024 р очолює Державну податкову службу України.

Як зазначає нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") , "голосування за генпрокурора Руслана Кравченка вже завтра буде на засіданні Ради".

Теги: #генпрокурор #кравченко_руслан #кандидат

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