Інтерфакс-Україна
Події
11:28 16.06.2025

ISW: російські війська просунулися у Донецькій області, але не мали успіху на південних теренах

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ISW: російські війська просунулися у Донецькій області, але не мали успіху на південних теренах
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупаційні війська просунулися у Донецькій області - на південний схід від Сіверська, у центральній частині Часового Яру та на північ від Торецька, проте не мали успіхів ні на покровському, ні на новопавлівському напрямках, а також на заході Запорізької області і в напрямку Херсону, засвідчує Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні дані.

"Оцінка просування російських військ: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Івано-Дарівки (на південний схід від Сіверська)", - йдеться у звіті ISW за 15 червня.

Зазначається, що 14 та 15 червня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська поблизу Григорівки та на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського.

"Бригада Національної гвардії України, яка діє на Сіверському напрямку, 15 червня повідомила, що російські війська використовують на цьому напрямку невизначені боєприпаси, споряджені шкідливими хімічними речовинами", - фіксують аналітики ISW.

За даними Інституту, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Часів Яр. 14 та 15 червня російські війська продовжували наступальні операції в самому Часовому Яру; на південь від Часового Яру поблизу Білої Гори та Ступочок і в напрямку Предтечиного; та на південний схід від Часового Яру поблизу Курдюмівки.

Також ISW наводить дані стосовно ситуації на торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до північної Діліївки (на північ від Торецька). Російські війська атакували поблизу самого Торецька; на північний схід від Торецька поблизу Кримського; на північ від Торецька поблизу Диліївки; на північний захід від Торецька поблизу Новооленівки та Русиного Яру та в напрямку Яблунівки та Плещіївки; на захід від Торецька поблизу Щербинівки; та на південний захід від Торецька поблизу Романівки та Новоспаського 14 та 15 червня.

За даними ISW. російські війська 15 червня продовжили наступальні операції на покровському та на новопавлівському напрямках, але підтвердженого прогресу не досягли. Також 15 червня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися вперед.

Зазначається, що 14 та 15 червня російські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області на південний захід від Оріхова у напрямку Новоандріївки, але не просунулися вперед. В цей же період окупанти атакували поблизу Антонівського залізничного та автомобільного мостів на херсонському напрямку, але вперед також не просунулися.

Теги: #донецька_область #isw

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