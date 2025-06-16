10:20 16.06.2025
На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів минулої доби загинуло шестеро цивільних
Фото: Донецька ОВА
Внаслідок ворожих обстрілів загинули шестеро цивільних у Донецькій області минулої доби, ще троє дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі у понеділок.
За його даними, троє загинули у Багатирі Великоновосілківської, двоє у Покровську, одна у Костянтинівці. Зафіксовано множинні пошкодження житлового фонду, інфраструктури, промпідприємств, складів.
Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, у тому числі 33 дитини.