На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів минулої доби загинуло шестеро цивільних

Фото: Донецька ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів загинули шестеро цивільних у Донецькій області минулої доби, ще троє дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі у понеділок.

За його даними, троє загинули у Багатирі Великоновосілківської, двоє у Покровську, одна у Костянтинівці. Зафіксовано множинні пошкодження житлового фонду, інфраструктури, промпідприємств, складів.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, у тому числі 33 дитини.