Попередньо – одна людина постраждала під час нічної атаки російських дронів на Київ

Один цивільний зазнав поранень згідно попередньої інформації, яку повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Телеграм у понеділок.

"Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкращі і зроблять все можливе, щоб врятувати юнака", - написав Ткаченко.

Окрім того він повідомив про падіння дрона в приватному секторі на Русанівських садах в Дніпровському районі і пошкодження торгівельних павільйонів у Дарницькому районі столиці.