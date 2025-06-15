Інтерфакс-Україна
Події
22:55 15.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

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З початку доби відбулося 133 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних і 26 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 38 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1082 дрони-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 неділі ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25520

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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