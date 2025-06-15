Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили російське підприємство, яке виготовляло ударні БпЛА – Генштаб

Сили спеціальних операцій ЗСУ 15 червня завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Телеграм у неділю

"Ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі, республіка Татарстан, рф. Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", - сказано в повідомленні ГШ ЗСУ.