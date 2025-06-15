Інтерфакс-Україна
Події
10:10 15.06.2025

Три людини постраждали через ворожі атаки дронів на Херсонщині в неділю

1 хв читати

Російські окупанти продовжують атакувати мешканців Херсонщини безпілотниками, під ворожий удар потрапили три людини, повідомила Херсонська ОВА.

Зокрема, як зазначається, в неділю вранці у Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив 69-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма, перелом стегна та уламкові поранення ніг, рук і спини.

Також окупанти скинули вибухівки з дронів на жителів Антонівки. 50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення ніг і голови. У 65-річного потерпілого поранення живота, він у важкому стані.

Наразі всі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:03 15.06.2025
Через російські обстріли одна людина загинула та одна постраждала на Херсонщині

Через російські обстріли одна людина загинула та одна постраждала на Херсонщині

08:32 15.06.2025
Окупанти обстрілювали Нікопольщину, виникла пожежа на приватному підприємстві, над областю збито крилату ракету і чотири БпЛА

Окупанти обстрілювали Нікопольщину, виникла пожежа на приватному підприємстві, над областю збито крилату ракету і чотири БпЛА

07:20 15.06.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, четверо постраждалих - Федоров

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, четверо постраждалих - Федоров

20:18 14.06.2025
Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, з двох громад евакуювали більш ніж 50 людей

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, з двох громад евакуювали більш ніж 50 людей

12:44 14.06.2025
Через ворожі обстріли Донеччини є загиблий, двоє людей зазнали поранень - поліція

Через ворожі обстріли Донеччини є загиблий, двоє людей зазнали поранень - поліція

11:50 14.06.2025
Загинула дитина та поранено чотирьох людей на Херсонщині внаслідок російських обстрілів - поліція

Загинула дитина та поранено чотирьох людей на Херсонщині внаслідок російських обстрілів - поліція

08:45 14.06.2025
У Дніпропетровській області вночі ППО знищила два ворожі безпілотники, пошкоджено підприємства та житлові будинки

У Дніпропетровській області вночі ППО знищила два ворожі безпілотники, пошкоджено підприємства та житлові будинки

20:50 13.06.2025
Літня жінка загинула через ворожу атаку на Запоріжжі

Літня жінка загинула через ворожу атаку на Запоріжжі

09:57 13.06.2025
На Донеччині загинуло двоє цивільних через ворожі обстріли минулої доби

На Донеччині загинуло двоє цивільних через ворожі обстріли минулої доби

20:36 12.06.2025
Щонайменше одна особа поранена через авіаудар по Запорізькій області

Щонайменше одна особа поранена через авіаудар по Запорізькій області

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну

Окупанти атакували обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури на Полтавщині

Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині

Зеленський: Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, захисту українського неба має бути більше

Серед повернених військовополонених з РФ є захисники Маріуполя та "Азовсталі"

ОСТАННЄ

РФ штурмує одразу два напрямки на Донеччині - ОСУВ "Хортиця"

ППО знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну

Окупанти атакували обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури на Полтавщині

США не мають жодного відношення до останнього нападу Ізраїлю на Іран, заявив Трамп

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 90 од. автотехніки

15 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кремінь про порушення мовного закону на концерті в Києві: це про національну гідність і відповідальність буде

Іранський режим двічі намагався вбити Трампа, заявляє Нетаньягу

У Берліні напали на українця через національність - поліція

Трамп відреагував на стрілянину в Міннесоті, де вбито представницю демократів та поранено сенатора штату

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА