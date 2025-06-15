Через російські обстріли одна людина загинула та одна постраждала на Херсонщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область, за минулу добу загинула одна людина та одна постраждала, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Білозерка, Придніпровське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Новоолександрівка, Монастирське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Михайлівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Осокорівка, Понятівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі.