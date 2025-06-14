Інтерфакс-Україна
Події
19:25 14.06.2025

Через атаку Ірану на Ізраїль постраждав консул Хорватії та його дружина

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Через атаку Ірану на Ізраїль постраждав консул Хорватії та його дружина

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман заявив, що консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина зазнали легких поранень унаслідок ракетних ударів Ірану по Тель-Авіву, повідомляє The Times of Israel.

"Я вражений новиною про те, що наш консул і його дружина були поранені під час атаки на Тель-Авів. Будівля, в якій вони живуть, була уражена. Я розмовляв з ними, на щастя, їхні травми незначні, і їхньому життю нічого не загрожує", - написав Радман у соцмережі Х.

Глава МЗС додав, що міністерство вживає всіх необхідних заходів для убезпечення працівників посольства Хорватії в Ізраїлі.

"Ми рішуче засуджуємо напади на цивільних осіб і дипломатичні об'єкти. Ми закликаємо до негайної деескалації та стриманості", - сказав Радман.

 

Теги: #іран #ізраїль #атака #постраждалі

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