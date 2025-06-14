Інтерфакс-Україна
Події
18:50 14.06.2025

США перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід - глава Пентагону

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США перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід - глава Пентагону
Фото: AP

Глава Міноборони США Піт Гегсет заявив, що США перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід.

"Я був на Капітолійському пагорбі весь тиждень на слуханнях. І одне із запитань було таке: чи перемістили ми частину засобів протидії безпілотним літальним системам з України на Близький Схід. На що я відповів, що так", - сказав очільник Пентагону в інтерв'ю Fox news.

Він також додав, що США використовують всі наявні ресурси, щоб захистити своїх людей у тому регіоні.

"Зараз ситуація в обороні інша. Такі менші системи можуть становити велику загрозу. Ми готові настільки, наскільки це можливо", - зазначив він.

Теги: #антидронові_системи #сша #гегсет

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