Інтерфакс-Україна
Події
14:13 14.06.2025

Лукашенко боїться, що в Україні присутність контингенту РФ на навчаннях вважатимуть підготовкою до наступу – Зеленський

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Лукашенко боїться, що в Україні присутність контингенту РФ на навчаннях вважатимуть підготовкою до наступу – Зеленський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться, що в Україні присутність контингенту РФ на навчаннях вважатимуть підготовкою до наступу, адже після Курської операції, він знає на що спроможна Україна, заявив президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу - на що ми спроможні. І я думаю, що він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 13 червня.

За словами президента, є деяка відстань від українського кордону, де тренуються росіяни.

"Ми сьогодні не можемо повністю сказати, як буде. Але аналіз наших розвідок, особливо Служби зовнішньої розвідки, говорить про те, що вони будуть намагатися навіть трохи вглиб піти Білорусі, далі від кордонів. Щоб не провокувати", - додав він.

Президент наголосив, що він не знає чи це правда, все це потрібно перевіряти, оскільки "ризик з навчанням "русскіх" історично нам вже, на жаль, відомий".

Теги: #лукашенко #зеленський

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