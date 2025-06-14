Після завершення обмінів Україна та РФ обговорять наступний крок – Зеленський

Міністр оборони України Рустем Умєров контактує з представником російської групи Володимиром Мединським, після завершення обмінів сторони обговорять наступний крок, заявив президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російського групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня.

За словами президента, Україна розраховує, що обміни можуть завершитися 20 чи 21 числа.

"Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть", - наголосив він.

Окрім того, президент анонсував обмін у суботу.