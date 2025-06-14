Невеликі дощі очікуються в Україні в неділю

В Україні (крім західних областей) у неділю очікуються невеликі, вдень на сході, південному сході країни помірні короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на південному заході країні 22-27°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

У Києві 15 червня невеликий короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 15 червня найвища температура вдень була 32,3° в 2019р., найнижча вночі 5,0° в 1913р.

У понеділок, 16 червня, в Україні без опадів, лише на Лівобережжі та крайньому заході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, на сході країни 18-23; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 19-24°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.