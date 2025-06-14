В Ірані поки що не вирішили, чи проводити зустріч зі США щодо атома

Іранська сторона ще не вирішила, чи є сенс проводити заплановані на неділю переговори зі США щодо атома, заявив представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

"Поки незрозуміло, яке рішення ми ухвалимо в тому, що стосується неділі", - наводять його слова близькосхідні ЗМІ.

Багаї зазначив, що Ізраїлю "вдалося вплинути" на цей переговорний процес.

Раніше повідомлялося, що, за словами Багаї, після початку ізраїльських ударів по Ірану діалог Вашингтона і Тегерана втрачає сенс. "Друга сторона (США – ІФ-У) діяла таким чином, що діалог стає безглуздим", - сказав дипломат агентству "Таснім".

На неділю планувався новий раунд переговорів США та Ірану щодо іранської атомної проблеми. Американську делегацію на цих зустрічах очолює спецпосланець президента США з Близького Сходу Стів Віткофф, а іранську - глава МЗС Ірану Аббас Аракчі.