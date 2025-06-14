Тегеран не бачить сенсу в продовженні зі США переговорів щодо атому - МЗС Ірану

У світлі підтримки Сполученими Штатами ударів Ізраїлю по Ірану Тегеран вважає безглуздим продовження переговорів зі США щодо іранської ядерної програми, заявив представник іранського МЗС Есмаїл Багаї.

"Друга сторона (США – ІФ-У) діяла таким чином, що діалог стає безглуздим", - сказав дипломат агентству "Таснім".

Він пояснив: "Ви не можете говорити про переговори й одночасно координувати дії, дозволяючи (...) атакувати територію Ірану".

Президент США Дональд Трамп вважає, що серія атак Ізраїлю по Ірану може посприяти укладенню угоди між Вашингтоном і Тегераном.

У відповідь на запитання порталу Axios чи не поставили ізраїльські удари під загрозу його дипломатичні зусилля, Трамп заявив: "Я не думаю, що це так. Можливо, навпаки. Можливо, тепер вони будуть вести переговори всерйоз".

Він зазначив, що Іран "був близький до угоди, вони повинні були це зробити".

"Можливо, тепер це станеться", - додав президент США.

Раніше Трамп заявив, що він марно "давав Ірану один шанс за іншим" для укладення угоди щодо атому.

З 12 квітня відбулися п'ять раундів непрямих переговорів між Іраном і США, посередником у яких виступав Оман.

Іран наполягає на своєму невід'ємному праві збагачувати уран у мирних цілях, зазначаючи, що готовий піти лише на обмеження ядерної програми в обмін на повне зняття американських санкцій. Вашингтон, навпаки, домагається повного згортання ядерної програми.