У Києві в суботу тимчасово обмежать рух транспортних засобів окремими вулицями у зв’язку з проведенням заходів

В Києві в суботу, 14 червня, буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів окремими вулицями міста у зв’язку з проведенням заходів.

"Повідомляємо, що сьогодні, 14.06.2025 року, у звʼязку з проведенням заходів будуть діяти тимчасові обмеження/перекриття руху для транспортних засобів окремими вулицями Києва", - зазначено в повідомленні КМВА у Телеграм.

Зокрема, заплановано перекриття вулиць Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Терещенківської) та Євгена Чикаленка (від бульвару Тараса Шевченка до Прорізної).

Також можливі тимчасові перекриття руху на вулицях Хрещатик, Володимирська, Михайлівська, Прорізна, бульварі Тараса Шевченка та Володимирському проїзді.

КМДА звертається до мешканців і гостей столиці з проханням врахувати ці обмеження при плануванні поїздок та поставитися з розумінням.