Інтерфакс-Україна
Події
07:55 14.06.2025

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 107 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 107 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, 3 танки, 7 бронемашин, 52 артсистеми, 79 БПЛА, а також 107 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно склали особового складу - близько 1002690 (+1130) осіб, танків ‒ 10937 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7) од, артилерійських систем – 29157 (+52) од, РСЗВ – 1417 (+1) од, засоби ППО ‒ 1185 (+1) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40586 (+79), крилаті ракети ‒ 3337 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 51928 (+107) од, спеціальна ‒ 3914 (+0)", - йдеться і повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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