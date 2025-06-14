Запоріжжя зазнало атаки 14 ворожих "шахедів", поранено двох поліцейських — Федоров

Запоріжжя зазнало атаки 14 ворожих безпілотних літальних апаратів- "шахедів", у результаті якої поранено двох поліцейських, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, медики надають їм усю необхідну допомогу.

"Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках", - написав Федоров.