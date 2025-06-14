У Запоріжжі ліквідовують наслідки ранкового обстрілу російськими БпЛА — ДСНС

У Запоріжжі надзвичайники ліквідовують наслідки ранкового обстрілу російськими безпілотними літальними апаратами (БпЛА), повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Телеграм.

За інформацією відомства, "Загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідовують усі пожежі".

Як повідомлялося, вночі російські війська завдали щонайменше п’ять ударів по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено автівки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/44328