Інтерфакс-Україна
Події
03:40 14.06.2025

Генсек ООН закликав до припинення ескалації між Іраном та Ізраїлем

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Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав сторони конфлікту до негайного припинення ескалації на тлі повідомлень про бомбардування іранських ядерних обʼєктів та ракетні удари по Тель-Авіву.

"Ізраїльське бомбардування іранських ядерних об'єктів. Іранські ракетні удари по Тель-Авіву. Досить ескалації. Час зупинятися. Мир і дипломатія повинні переважати", — написав Гутерріш на своїй сторінці в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/1933663677619519743?s=46

Теги: #іран #оон #ізраїль #заява

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