Генсек ООН закликав до припинення ескалації між Іраном та Ізраїлем

Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав сторони конфлікту до негайного припинення ескалації на тлі повідомлень про бомбардування іранських ядерних обʼєктів та ракетні удари по Тель-Авіву.

"Ізраїльське бомбардування іранських ядерних об'єктів. Іранські ракетні удари по Тель-Авіву. Досить ескалації. Час зупинятися. Мир і дипломатія повинні переважати", — написав Гутерріш на своїй сторінці в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/1933663677619519743?s=46