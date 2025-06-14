03:40 14.06.2025
Генсек ООН закликав до припинення ескалації між Іраном та Ізраїлем
Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав сторони конфлікту до негайного припинення ескалації на тлі повідомлень про бомбардування іранських ядерних обʼєктів та ракетні удари по Тель-Авіву.
"Ізраїльське бомбардування іранських ядерних об'єктів. Іранські ракетні удари по Тель-Авіву. Досить ескалації. Час зупинятися. Мир і дипломатія повинні переважати", — написав Гутерріш на своїй сторінці в соцмережі Х.
Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/1933663677619519743?s=46