США допомагали Ізраїлю в перехоплюванні ракет під час масштабного удару Ірану

Іран у п’ятницю тричі завдавав масованих ракетних ударів по Ізраїлю, випустивши загалом понад 150 ракет, повідомляють Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), інформує портал Axios.

"Атаки відбулися приблизно через 18 годин після початку ізраїльської операції проти Ірану, під час якої було атаковано ядерні та ракетні об’єкти Ірану, а також ліквідовано провідних військових лідерів та ядерних вчених", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ізраїльського та високопоставленого американського чиновника, Сполучені Штати допомогли Ізраїлю у перехопленні вхідних балістичних ракет.

Джерело: https://www.axios.com/2025/06/13/iran-strikes-israel-missiles-tel-aviv