Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Казахстану та Австрії

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Казахстану – Толєжана Барлибаєва та Австрії – Роберта Мюллера.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні і зазначів, що Україна розраховує на ефективну та тісну співпрацю.

Зеленський подякував послам за підтримку їх країнами народу України, її суверенітету й територіальної цілісності.

Під час спілкування з послом Казахстану йшлося про посилення двосторонньої торгівлі та відновлення роботи Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва.

Обговорили також участь казахстанських компаній у відбудові України.

Окрему увагу приділили гуманітарній співпраці та продовженню програми оздоровлення українських дітей у Казахстані.

Під час зустрічі з послом Австрії президент подякував його країні за гуманітарну та фінансову допомогу, надану з початку повномасштабного російського вторгнення, а також за лікування та відпочинок дітей.

Окремо обговорили можливість участі австрійського бізнесу у повоєнній відбудові України.

Зеленський і Мюллер приділили детальну увагу розвитку співпраці між країнами в різних сферах та напрямах.