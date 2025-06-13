СБУ передала в Музей історії у Другій світовій війні БЕК Sea Baby

Служба безпеки України передала в Національний музей історії України у Другій світовій війні морський безекіпажний катер Sea Baby.

"Цей дрон успішно виконав декілька місій і сумарно пройшов по Чорному морю понад 4 тис кілометрів. Зокрема, представлений Sea Baby вів "морський бій" з російською авіацією у грудні 2024 року. Безпілотник отримав значні пошкодження, однак виконав бойові задачі та повернувся в пункт базування. Наразі ушкодження не дозволяють використовувати його за призначенням, тож човен повністю убезпечили та передали до музею", - йдеться в повідомленні СБУ у Телеграмі у п'ятницю.

Директор Музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук впевнений, що новий експонат буде користуватися неабиякою популярністю у відвідувачів.

"Для нас велика честь приймати в музеї легендарний дрон СБУ Sea Baby. Цей винахід змусив росію переховувати більшість своїх військових кораблів в бухті Новоросійська і дозволив Україні розблокувати "зерновий коридор". Впевнений, що цей експонат матиме шалену популярність серед відвідувачів. Кожен захоче доторкнутися до сучасної історії, яку творять справжні герої", - зазначив він.