Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та у цілому законопроєкт про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо призначення та отримання одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Законопроєкт №13129 уточнює положення статті 16-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Запропоновані зміни встановлюють, що до членів сімей загиблих (померлих) осіб, належать їх утриманці, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Народна депутатка також зазначила, що комітет усунув недоліки з урахуванням зауважень президента Володимира Зеленського до законопроєкту № 12066 про внесення змін до деяких законів щодо створення і функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку і рекомендував Верховної Раді ухвалити його у цілому.

Як повідомлялось, Верховна Рада 18 грудня 2024 р. прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №12066, але президент не підписав його та повернув до Верховної Ради для повторного розгляду зі своїми пропозиціями.

На думку глави держави необхідно, зокрема, привести положення закону у відповідність із вимогами закону "Про публічні електронні реєстри", а також опрацювати його положення з урахуванням того, що інформація про окремі категорії військовослужбовців належить до державної таємниці.