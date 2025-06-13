Інтерфакс-Україна
Події
17:08 13.06.2025

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

2 хв читати
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та у цілому законопроєкт про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо призначення та отримання одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Законопроєкт №13129 уточнює положення статті 16-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Запропоновані зміни встановлюють, що до членів сімей загиблих (померлих) осіб, належать їх утриманці, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Народна депутатка також зазначила, що комітет усунув недоліки з урахуванням зауважень президента Володимира Зеленського до законопроєкту № 12066 про внесення змін до деяких законів щодо створення і функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку і рекомендував Верховної Раді ухвалити його у цілому.

Як повідомлялось, Верховна Рада 18 грудня 2024 р. прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №12066, але президент не підписав його та повернув до Верховної Ради для повторного розгляду зі своїми пропозиціями.

На думку глави держави необхідно, зокрема, привести положення закону у відповідність із вимогами закону "Про публічні електронні реєстри", а також опрацювати його положення з урахуванням того, що інформація про окремі категорії військовослужбовців належить до державної таємниці.

Теги: #законопроєкт #грошова #допомога #військовослужбовці #утримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:50 13.06.2025
Порошенко передав військовим допомогу та привітав їх із "першим мільйоном" на фронті

Порошенко передав військовим допомогу та привітав їх із "першим мільйоном" на фронті

14:49 12.06.2025
Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

21:57 11.06.2025
Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

20:26 11.06.2025
Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

19:32 11.06.2025
Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

21:19 10.06.2025
Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

12:47 10.06.2025
Допомога від США станом на зараз надходить, і йде активна розмова щодо закупівлі американської зброї - МЗС

Допомога від США станом на зараз надходить, і йде активна розмова щодо закупівлі американської зброї - МЗС

20:14 09.06.2025
Понад 1500 українців взяли участь у благодійному забігу на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки

Понад 1500 українців взяли участь у благодійному забігу на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки

12:35 08.06.2025
УЧХ допомагали рятувальникам під час ліквідації пожежі на Миколаївщині

УЧХ допомагали рятувальникам під час ліквідації пожежі на Миколаївщині

00:49 07.06.2025
Уряд запровадив одноразову допомогу 50 тис. грн дітям, які повертаються з окупації або депортації - Мінсоцполітики

Уряд запровадив одноразову допомогу 50 тис. грн дітям, які повертаються з окупації або депортації - Мінсоцполітики

ВАЖЛИВЕ

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

ОСТАННЄ

У підпалі приміщення районного ТЦК у Харкові підозрюється раніше судимий місцевий житель

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

"Київміськбуд" очолила Світлана Самсонова

Іран призупинив усі внутрішні та міжнародні авіарейси

США перекидають військові ресурси на Близький Схід, включно з кораблями, після атаки Ізраїлю

У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

УЗ запускає мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта

Естонія поставила в Україну додаткові артилерійські снаряди

У Франції сталася ДТП за участі автобуса з українцями, є постраждалі, посол України вирушив на місце події

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА