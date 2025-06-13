Інтерфакс-Україна
Події
16:08 13.06.2025

Проєкт “Сила” стартував в Україні

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Проєкт “Сила”, що стартував в Україні, допоможе громадам бути готовими  до надзвичайних ситуацій, повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ).

“Партнери проєкту “Сила” зібралися у Києві, щоб розпочати спільну ініціативу, спрямовану на допомогу громадам України з метою кращої підготовки та реагування на надзвичайні ситуації. Протягом двох днів представники партнерів узгоджували бачення, окреслювали подальші дії та закладали підґрунтя для зміцнення готовності громад до надзвичайних ситуацій”, - написав УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю

Під час дводенного воркшопу партнери сформували спільне бачення цілей, очікуваних результатів, планів дій та методології впровадження, узгодили ролі, механізми координації та відповідальності всіх учасників. Вони також обговорили питання звітності, фінансового менеджменту, логістики, закупівель та питань безпеки, підзвітності, запобігання шахрайству та наголосили на важливості врахування місцевих знань, залучення громад та підтримки на всіх етапах проєкту.

Проєкт “Сила” спрямований на розвиток потенціалу громад у сфері готовності до надзвичайних ситуацій та раннього реагування. Він об'єднує зусилля Українського Червоного Хреста, ACTED, IMPACT, Німецького і Данського Червоних Хрестів та запроваджуватиметься за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

 

 

 

Теги: #проєкт_сила #тчху #учх

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