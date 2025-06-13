Сенат Канади ухвалив резолюцію на підтримку українських дітей, викрадених Росією, зокрема документ закликає всі держави, що входять до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, посилити зусилля для їхнього повернення, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сенат Канади ухвалив резолюцію на підтримку українських дітей, яких викрала та незаконно утримує Росія. Документ засуджує російські атаки проти України та втручання у життя українських дітей, а також закликає всі держави, що входять до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, посилити зусилля для їхнього захисту, повернення та реінтеграції. Канада є співголовою цієї Коаліції разом з Україною, і ми високо цінуємо лідерську позицію наших канадських партнерів", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він наголосив, що прийняття цієї резолюції це важливий політичний сигнал, який підкреслює те, що світ не закриває очі на злочини Росії та стоїть на боці справедливості.

Єрмак подякував Сенату Канади та окремо сенатору Стену Катчеру за ініціювання резолюції.

"Українські діти мають право на своє дитинство вдома, в Україні. І ми не зупинимося, поки не повернемо кожного та кожну з них", - наголосив керівник ОП.