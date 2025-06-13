ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

Європейський союз ухвалив політичне рішення продовжити до 4 березня 2027 року тимчасовий захист для українських біженців, які вимушені були залишити свою країну через війну, яку проти України веде Росія.

"Сьогодні Рада висловила одностайну підтримку пропозиції продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії, до 4 березня 2027 року", - повідомляє у п’ятницю Рада ЄС.

Коментуючи ухвалене рішення, міністр внутрішніх справ та адміністрації головуючої в ЄС Польщі Томаш Семоняк сказав: "Поки Росія продовжує тероризувати українське мирне населення невибірковими авіаударами, ЄС продовжує виявляти свою солідарність з українським народом. Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року".

За його словами, польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. "Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України", - додав Семоняк.

Як відомо, з березня 2022 року ЄС надав безпеку та притулок понад 4 млн біженців з України на основі Директиви про тимчасовий захист. Тимчасовий захист має діяти до 4 березня 2026 року, а тепер його буде продовжено до 4 березня 2027 року.

Так, система тимчасового захисту зменшує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки особам, які підпадають під цей вид захисту, не потрібно подавати заяву про надання притулку індивідуально. "Продовження до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати заяву про надання притулку", - пояснили в Раді ЄС.

Разом з цим, продовження не змінює умов рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються.