Інтерфакс-Україна
Події
14:37 13.06.2025

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

2 хв читати
ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

Європейський союз ухвалив політичне рішення продовжити до 4 березня 2027 року тимчасовий захист для українських біженців, які вимушені були залишити свою країну через війну, яку проти України веде Росія.

"Сьогодні Рада висловила одностайну підтримку пропозиції продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії, до 4 березня 2027 року", - повідомляє у п’ятницю Рада ЄС.

Коментуючи ухвалене рішення, міністр внутрішніх справ та адміністрації головуючої в ЄС Польщі Томаш Семоняк сказав: "Поки Росія продовжує тероризувати українське мирне населення невибірковими авіаударами, ЄС продовжує виявляти свою солідарність з українським народом. Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року".

За його словами, польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. "Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України", - додав Семоняк.

Як відомо, з березня 2022 року ЄС надав безпеку та притулок понад 4 млн біженців з України на основі Директиви про тимчасовий захист. Тимчасовий захист має діяти до 4 березня 2026 року, а тепер його буде продовжено до 4 березня 2027 року.

Так, система тимчасового захисту зменшує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки особам, які підпадають під цей вид захисту, не потрібно подавати заяву про надання притулку індивідуально. "Продовження до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати заяву про надання притулку", - пояснили в Раді ЄС.

Разом з цим, продовження не змінює умов рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються.

Теги: #захист #продовження #єс #українці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 13.06.2025
ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

12:38 13.06.2025
Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

22:42 12.06.2025
Ільва Йоханссон стане спеціальним посланником ЄС у справах українців - ЗМІ

Ільва Йоханссон стане спеціальним посланником ЄС у справах українців - ЗМІ

19:27 12.06.2025
Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

18:31 12.06.2025
Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів

Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів

15:12 12.06.2025
ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшника, ріпака і буряка

ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшника, ріпака і буряка

14:07 12.06.2025
Перебування українців на борту Air India не підтверджується - МЗС

Перебування українців на борту Air India не підтверджується - МЗС

14:02 12.06.2025
ЄС вітає візит Вучича в Україну

ЄС вітає візит Вучича в Україну

12:03 12.06.2025
ЄС надає рівноцінності вимогам Україні та Молдові щодо стандартів виробництва насіння

ЄС надає рівноцінності вимогам Україні та Молдові щодо стандартів виробництва насіння

01:28 12.06.2025
ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Москві в обході санкцій - ЗМІ

ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Москві в обході санкцій - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Комітет нацбезпеки ВР погодився розглянути питання фортифікацій на закритому засіданні - нардеп

Рада ЄС ухвалить політичне рішення продовжити дозвіл перебувати українським біженцям в ЄС до березня 2027

Сибіга закликав запобігти ескалації на Близькому Сході та нагадав, що Іран постачає зброю Росії

ОСТАННЄ

Генсек ООН та очільник МАГАТЕ засудили удари по Ірану та закликали до "максимальної стриманості"

Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

Сенат Канади ухвалив резолюцію на підтримку українських дітей, викрадених Росією

Посадовець Держцентру радіочастот "переплатив" за принтери понад 1,4 млн грн

Ізраїль завдав нової серії ударів по іранських містах

ВАКС затвердив угоду про відшкодування 1 млрд грн з учасниками злочинної організації, яка діяла в Одесі

У сина нардепа Южаніної проведені обшуки, джерела повідомляють про оборудку з нерухомістю та відмиванням коштів родини

ЦПД: Величезні втрати РФ на війні проти України змушує Кремль шукати альтернативні шляхи поповнення війська

МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало - Тихий

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА