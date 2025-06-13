Інтерфакс-Україна
Події
14:22 13.06.2025

ВАКС затвердив угоду про відшкодування 1 млрд грн з учасниками злочинної організації, яка діяла в Одесі

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ВАКС затвердив угоду про відшкодування 1 млрд грн з учасниками злочинної організації, яка діяла в Одесі

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості 7 осіб – учасників злочинної організації, яка встановила контроль над діяльністю Одеської міської ради та одержувала прибутки від суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території Одеси, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Учасниками злочинної діяльності були вже колишні керівники Одеської міської ради, які систематично одержували неправомірну вигоду та забезпечували прийняття необхідних рішень. Особам, зокрема, висунуто обвинувачення в заволодінні у 2011 році майновим комплексом стратегічного об’єкта – КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" – вартістю більше 118 млн грн. Ця справа була однією з тих, яку актуалізовано після призначення нового керівництва САП", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що виявлена злочинна схема була однією з наймасштабніших в Україні.

Відповідно до угоди обвинувачені зобов’язані повністю відшкодувати завдану шкоду Одеській міській раді, зокрема сплатити 150 млн грн на рахунок міськради та повернути 2 488 од. майна Одеській територіальній громаді. Також Одеська міська рада продовжить бути власником міжнародного аеропорту та її частка у відповідному статутному капіталі не зменшиться, що було однією з основних умов укладення угоди з боку потерпілого.

"Вироком суду обвинуваченим призначено остаточні покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років, а також штрафів на загальну суму понад 400 млн грн. Зважаючи на надання викривальних показань, засуджених звільнено від покарання із встановленням іспитового строку. За окремі злочини осіб звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", - вказали в САП.

Разом із тим відзначається, що вперше застосовано максимальний розмір штрафу, який визначено чинним законодавством – 204 млн грн. Іншому обвинуваченому призначено додаткове покарання у вигляді штрафу на суму 102 млн грн, ще двом особам – більше 30 млн грн кожному.

За рішенням суду, у дохід держави в засуджених конфісковано більше 6 млн грн, понад $582 тис. та EUR6 тис., а також шість об’єктів дороговартісного нерухомого майна (серед яких квартира площею 700 кв. м у центрі Одеси). Ще до грошових коштів у сумі $20 тис. застосовано спецконфіскацію.

Крім того, засуджені перерахували 20 млн грн та зобов’язані перерахувати ще 106 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

"Загалом згідно з умовами затвердженої угоди особи взяли на себе зобов’язання сплатити на користь держави / територіальної громади м. Одеси грошові кошти та передати майна на суму, яка перевищує 1 млрд грн. Це найбільша угода в історії застосування угод про визнання винуватості", - резюмували в САП.

Теги: #вакс #одеса #угода

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