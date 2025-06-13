Зеленський підписав закони про звільнення від мит і ПДВ оптоволокна для БпЛА

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дасть можливість забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем.

Так, підписано прийнятий парламентом закон №4474-IX щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.

Крім того, Зеленський підписав прийнятий парламентом закон №4473-IX про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію країни для потреб безпеки і оборони.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 12 червня закони було повернуто до парламенту з підписом президента.