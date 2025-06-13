Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Євросоюзу вже EUR7 млрд.