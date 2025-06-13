Інтерфакс-Україна
Події
12:38 13.06.2025

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

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Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Євросоюзу вже EUR7 млрд. 

Теги: #era #шмигаль #єс

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