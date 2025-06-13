Інтерфакс-Україна
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11:55 13.06.2025

Рада ЄС ухвалить політичне рішення продовжити дозвіл перебувати українським біженцям в ЄС до березня 2027

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Рада ЄС ухвалить політичне рішення продовжити дозвіл перебувати українським біженцям в ЄС до березня 2027

Рада Європейського союзу ухвалить політичне рішення продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців, яка перебувають в країнах ЄС, ще на один рік – до березня 2027 року.

Про це у п’ятницю в Люксембурзі, прибувши на засідання Ради ЄС з внутрішніх справ, повідомив європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер. "Сьогодні ми продовжуємо тимчасовий захист для громадян України, але ми також обговорюємо шлях уперед, дорожню карту, тому що українці, звичайно, відчайдушно потребують повернення своїх людей для відбудови країни, і саме цим ми займаємося", - сказав він.

Європейський комісар також зазначив, що в засідання на запрошення європейської сторони візьме участь віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов. "Я дуже радий, що він прийняв моє запрошення приїхати сюди сьогодні, тому що завжди важливо не просто говорити про Україну, а говорити з Україною та говорити з ними, це важливо", - наголосив Бруннер.

Міністр з національної єдності України Олексій Чернишов, прибувши на засідання Ради ЄС, назвав свою участь "унікальною" і повідомив, що міністри обговорять "співпрацю та підтримку, яку Європейський Союз надає Україні саме зараз". "Нас поінформували про продовження тимчасового статусу захисту для українських біженців ще на один рік, до березня 2027 року. Дуже важливо забезпечити цим людям ясність щодо планування їхнього життя та їхньої безпеки. І ми дуже вдячні Європейському Союзу за це дуже важливе та своєчасне рішення", - наголосив він.

Чернишов сказав, що через російський терор та навмисні атаки на цивільну інфраструктуру в Україні "ситуація залишається дуже драматичною". "Сьогодні ми отримуємо повну підтримку міністрів внутрішніх справ країн Європи", - констатував український міністр.

Він також наголосив на важливості працювати з українцями в Європі. "Зараз у нас близько 5 млн українців перебувають під тимчасовим захистом, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення. І це число зростає. 60% людей знаходяться в Німеччині, Польщі, Чехії. Німеччина – це країна, яка прийняла найбільше українців. Це понад 1,2 мільйона людей. І важливо, щоб ми були готові добровільно повернути частину українців або більшість українців після закінчення війни та встановлення стабільного миру. Ми готуємо спеціальні центри у столицях країн Європейського Союзу, які називаються "хабами єдності", що надаватимуть професійні послуги як тим українцям, які розглядають можливість добровільного повернення додому після досягнення миру, так і тим, хто вирішить інтегруватися в країни Європейського Союзу", - розповів Чернишов.

Як повідомлялося, раніше відповідну пропозицію продовжити термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які вимушені були залишити країну через війну, яку веде Росія, висунула Європейська комісія.

Теги: #рада_єс #біженці

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