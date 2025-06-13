11:29 13.06.2025
Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Запорізькій області напередодні увечері зросла до чотирьох
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Пологівський район у четвер увечері збільшилась до чотирьох, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
"Вже четверо поранених: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", - написав він у телеграм у п'ятницю.
Федоров нагадав, що напередодні увечері росіяни авіаційними ударами (їх було щонайменше чотири) зруйнували приватні будинки в Новогригорівці Пологівського району. Одна людина загинула. Ще четверо - отримали поранення. Трьом допомога медиків надана одразу. Ще одна людина - 63-річний чоловік, звернувся пізніше.
Всі поранені наразі під наглядом лікарів.