Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Запорізькій області напередодні увечері зросла до чотирьох

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Пологівський район у четвер увечері збільшилась до чотирьох, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Вже четверо поранених: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", - написав він у телеграм у п'ятницю.

Федоров нагадав, що напередодні увечері росіяни авіаційними ударами (їх було щонайменше чотири) зруйнували приватні будинки в Новогригорівці Пологівського району. Одна людина загинула. Ще четверо - отримали поранення. Трьом допомога медиків надана одразу. Ще одна людина - 63-річний чоловік, звернувся пізніше.

Всі поранені наразі під наглядом лікарів.