Інтерфакс-Україна
Події
11:16 13.06.2025

У Міноборони обговорили з делегацією Чехії додаткове фінансування на закупівлю боєприпасів для ЗСУ

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У Міноборони обговорили з делегацією Чехії додаткове фінансування на закупівлю боєприпасів для ЗСУ
Фото: https://mod.gov.ua

У Міністерстві оборони відбулася зустріч з представниками оборонного відомства Чехії з питань забезпечення Збройних сил України (ЗСУ) боєприпасами у рамках "Чеської ініціативи", обговорили, зокрема, фінансування додаткового обсягу номенклатури та планування на кінець 2025 року та на 2026 рік, повідомила пресслужба Міноборони України.

"До України прибув директор міжурядової агенції з військового співробітництва при Міністерстві оборони Чехії Алеш Вітечка. Одним із ключових питань візиту стало питання вчасного постачання боєприпасів", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Повідомляється, що під час зустрічі з чеськими колегами перший заступник міністра оборони Сергій Боєв підкреслив, що в 2025 році важливо профінансувати додатковий обсяг номенклатури, зважаючи на наступальну активність агресора.

"Попри те, що дрони стали одним із ключових засобів ведення війни, артилерія й надалі відіграє важливу роль. Тому питання забезпечення наших військових боєприпасами залишається актуальним. Маємо пришвидшувати постачання", — наголосив Боєв.

Під час перемовин порушили питання подальшого фінансування "Чеської ініціативи", а також планування на кінець 2025-го та 2026 рік.

Теги: #міноборони #боєприпаси #чехія

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