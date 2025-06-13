Інтерфакс-Україна
Події
10:25 13.06.2025

"Укрзалізниця" з 16 червня змінить швидкості під час перевезення вантажів зерновозами

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"Укрзалізниця" з 16 червня змінить швидкості під час перевезення вантажів зерновозами

АТ "Укрзалізниця" із 16 червня планує змінити середні швидкості перевезення у зерновозах, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов під час онлайн-наради з учасниками аграрного ринку.

Він зауважив, що для вагонів-зерновозів філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" на внутрішніх та імпортних перевезеннях швидкість для вагонної відправки становитиме 111 км/доба, а для маршрутних поїздів — 258 км/доба; на експортних перевезеннях через сухопутні переходи - 144 км/добу і 217 км/доба відповідно; на експортних перевезеннях у бік припортових станцій — 189 км/доба і 323 км/доба відповідно.

Ткачов додав, що зазначені швидкості перевезень враховуватимуться винятково при розрахунку вартості використання вагонів АТ "Укрзалізниця".

Теги: #зерновози #укрзалізниця

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