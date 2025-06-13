Модернізація госпітальної мережі має стати інструментом підвищення якості меддопомоги – думка

Модернізація госпітальної мережі має стати інструментом підвищення якості меддопомоги та ефективного використання фінансових ресурсів, спрямованих в сферу охорони здоров'я, вважає заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Модернізація госпітальної мережі в Україні", повідомила пресслужба Мінфіну у четвер.

"Фінансування відновлення сектору охорони здоров’я – пріоритет уряду України. Однак це має бути інвестуванням у нову якість. Госпітальна мережа має стати інструментом змін для підвищення якості медичної допомоги", - сказав він.

Єрмоличев зазначив, що "лікарні – це найбільша частина фінансування Програми медичних гарантій".

"Вони повинні мати достатньо ресурсів, щоб забезпечувати якісну допомогу та розвиватися. Але маємо бути чесними: якщо мережу побудовано неефективно, навіть значні фінансування не принесуть очікуваного результату", - сказав він.

Єрмоличев підкреслив, що в Україні "чимало невеликих медустанов, що дублюють функції, не мають достатнього навантаження і, як наслідок, маємо розпорошення ресурсів, низьку якість послуг, слабку інфраструктуру".

"Сьогодні наше завдання – не просто відновити пошкоджену інфраструктуру, а створити нову, сильнішу й ефективнішу госпітальну мережу. Мережу, яка працює на реальні потреби людей і відповідає сучасним вимогам якості медичної допомоги", – сказав він.

Єрмоличев зазначив, що у контексті відновлення госпітальної мережі Мінфіну вважає важливим раціональне планування на оновленому плані мережі з урахуванням потреб населення та доступності меддопомоги, концентрацію ресурсів, які слід інвестувати в заклади, які можуть стати потужними медичної центрами, фінансову сталість, яка забезпечить кожній лікарні життєздатність у межах ПМГ.

Крім того, Єрмоличев підкреслив важливість верифікації даних для ефективного використання бюджетних коштів, та партнерство між урядом, місцевою владою та міжнародними партнерами, яке може стати запорукою максимально ефективного відновлення.

Нагадаємо, госпітальна мережа — це система медичних установ, які забезпечують медичне обслуговування у межах госпітального округу. Це дозволяє надавати пацієнтам якісну, комплексну, безперервну й орієнтовану на їх потреби медичну допомогу.