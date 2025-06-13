Інтерфакс-Україна
Події
06:59 13.06.2025

Іран планує жорстку відповідь на атаку Ізраїлю – ЗМІ

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Іран планує "дати жорстку відповідь" на атаку Ізраїлю, повідомило Reuters, посилаючись на джерело в іранських спецслужбах.

"Іран планує "дати жорстку відповідь" на ізраїльську атаку, розпочату рано вранці в п'ятницю проти його ядерної програми, повідомило агентству Reuters джерело в іранських органах безпеки. "Відповідь на ізраїльську атаку буде жорсткою і рішучою", - сказав чиновник, додавши, що деталі відплати Ірану "обговорюються на найвищому рівні", коли його запитали, чи буде атака неминучою", - йдеться в повідомленні Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-plans-give-harsh-response-israeli-attack-iranian-security-source-reuters-2025-06-13/

Теги: #іран #атака #реакція #ізраїль

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