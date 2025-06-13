Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану – ЗМІ

Ізраїль розпочав масовану хвилю атак по всьому Ірану у ніч на четвер, бомбардуючи ядерні та ракетні об'єкти, націлюючись на військових лідерів і вчених-ядерників, а також проводячи таємні диверсійні операції на ракетних об'єктах і об'єктах протиповітряної оборони, повідомляє ресурс Axios .

Ізраїль атакує свого найбільшого супротивника без підтримки США, які швидко дистанціювалися від операції.

"Президент Трамп публічно виступив проти ізраїльської атаки на ядерні об'єкти Ірану в четвер, заявивши, що він все ще вірить у можливість укладення ядерної угоди", - нагадує Axios.

Коли атака Ізраїлю розпочалася, на дії цієї держави відреагував держсекретар США Марко Рубіо.

"Сьогодні вночі Ізраїль вчинив односторонні дії проти Ірану. Ми не беремо участі в нанесенні ударів по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил в регіоні", - заявив Рубіо у своїй заяві, цитованій в Axios.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через дії Ізраїлю в Ірані, повідомило видання The Times of Israel.

"Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака і атака безпілотників проти Держави Ізраїль і його цивільного населення", - заявив Кац і додав, що підписав "спеціальний наказ, згідно з яким в тилу буде введено особливий надзвичайний стан на всій території Держави Ізраїль".

"Сирени щойно пролунали по всьому Ізраїлю", - повідомило The Times of Israel.

"Кожна цивільна особа повинна знати про найбільш захищене місце у своєму районі. При отриманні сигналу тривоги ви повинні увійти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок. Ви повинні уникати зайвих пересувань на вулиці та утриматися від руху на дорозі", - попереджає телеграм-канал Israel Defence Forces (IDF).

Джерело: https://t.me/idfofficial/14503

https://t.me/idfofficial/14504

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-begins-preemptive-strike-against-iran-defense-minister-says-sirens-wail-across-israel/

https://www.axios.com/2025/06/13/israel-strike-iran-trump-nuclear-talks