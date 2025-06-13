Більшість членів G7 готові знизити верхню межу ціни на російську нафту без участі США - ЗМІ

Більшість країн "Великої сімки" готові діяти самостійно і знизити верхню межу ціни на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього, повідомила агенція Reuters у четвер, посилаючись на чотири джерела, знайомі з цим питанням.

"Європейський Союз і Великобританія вже кілька тижнів наполягають на зниженні верхньої межі ціни після того, як падіння світових цін на нафту зробило нинішню межу в 60 доларів майже неактуальною. Мета - обмежити можливості Росії фінансувати конфлікт в Україні", - повідомляє Reuters.

Лідери країн G7 повинні зустрітися 15-17 червня в Канаді, де вони обговорять верхню межу ціни, вперше узгоджену в кінці 2022 року. Обмеження було розроблено для того, щоб дозволити продавати російську нафту третім країнам, використовуючи західні страхові послуги, за умови, що ціна не перевищуватиме 60 доларів за барель.

ЄС і Великобританія готові очолити процес і діяти самостійно, за підтримки інших європейських країн "Великої сімки" і Канади – повідомили Reuters джерела на умовах анонімності.

"Серед європейських країн спостерігається прагнення знизити верхню межу ціни на нафту з $60 до $45. Є позитивні сигнали від Канади, Британії та, можливо, Японії. Ми будемо використовувати G7, щоб спробувати залучити США на борт", - цитує Reuters одне з джерел.

За даними джерел, під час зустрічі міністрів фінансів G7 в канадських Скелястих горах минулого місяця міністр фінансів США Скотт Бессент не був переконаний у необхідності зниження верхнього ліміту.

"Однак деякі американські сенатори можуть підтримати цю ідею, в тому числі Ліндсі Грем, який останніми тижнями заявив журналістам, що підтримує зниження ліміту. Грем просуває новий пакет жорстких санкцій проти Росії, які можуть накласти високі тарифи на покупців російської нафти", - пише Reuters.

Агенція нагадує, що в останньому 18-му пакеті санкцій ЄС запропоновано знизити ціну до 45 доларів за барель. Для того, щоб цей пакет був прийнятий, країни-члени ЄС повинні бути одностайними, що може зайняти кілька тижнів.

"Найбільший експортний сорт російської нафти, Urals, торгується з дисконтом близько 10 доларів за барель до еталонного сорту Brent з балтійських портів. Ф'ючерси на Brent торгуються нижче 70 доларів за барель з початку квітня", - сказано в матеріалі Reuters.

Джерела повідомили Reuters, що участь Вашингтона не була необхідною для зниження ліміту через домінування Британії у світовому морському страхуванні та вплив ЄС на західний танкерний флот, який дотримується західних правил. Однак, участь США має значення, коли йдеться про деноміновані в доларах платежі за нафту та їхню банківську систему.

Російська державна нафтовидобувна компанія "Роснефть" повідомила про падіння прибутків на 14,4% минулого року.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/most-g7-members-ready-lower-russian-oil-price-cap-without-us-2025-06-12/