Інтерфакс-Україна
Події
23:30 12.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 168 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 863 дрони-камікадзе та здійснили 3536 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 38 штурмових та наступальних дій. Шість зіткнень станом на 22:00 четверга ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25296

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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