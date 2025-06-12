Інтерфакс-Україна
Події
21:01 12.06.2025

Під час зустрічі з Пісторіусом також обговорювалася координація партнерів у форматі "Рамштайн" - Єрмак

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Під час зустрічі з Пісторіусом також обговорювалася координація партнерів у форматі "Рамштайн" - Єрмак

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та команди Офісу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом також обговорювалися координація партнерів у форматі "Рамштайн", повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Також окрему увагу приділили дипломатії та координації партнерів у форматі "Рамштайн". Президент наголосив: важливо зберегти цей майданчик як дієвий інструмент підтримки України", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

 

Теги: #підтримка #рамштайн

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