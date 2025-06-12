Трамп розчарований як Росією, так і Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що він незадоволений як Росією, так і Україною в питанні посилення ескалації, сказав він під час відповідей для преси у Білому домі.

На питання журналіста, на скільки близько він відчуває ситуацію з ескалацією воєнного конфлікту між країнами, Трамп відповів: "Я добре обізнаний із ситуацією. Я дуже розчарований Росією. Але я розчарований Україною також. Я гадаю, що так угоди не приймаються". – сказав він.

"Вони втрачають 5-6 тис людей на тиждень, більшість з них – солдати, але також є цивільні, в яких влучають ракети", - додав Трамп.