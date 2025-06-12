Інтерфакс-Україна
Події
20:04 12.06.2025

Трамп розчарований як Росією, так і Україною

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Трамп розчарований як Росією, так і Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що він незадоволений як Росією, так і Україною в питанні посилення ескалації, сказав він під час відповідей для преси у Білому домі.

На питання журналіста, на скільки близько він відчуває ситуацію з ескалацією воєнного конфлікту між країнами, Трамп відповів: "Я добре обізнаний із ситуацією. Я дуже розчарований Росією. Але я розчарований Україною також. Я гадаю, що так угоди не приймаються". – сказав він.

"Вони втрачають 5-6 тис людей на тиждень, більшість з них – солдати, але також є цивільні, в яких влучають ракети", - додав Трамп.

 

Теги: #сша #україна #трамп #рф

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