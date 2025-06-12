Глави МЗС України та Німеччини скоординували додаткову підтримку української ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мав "гарну зустріч" з німецьким колегою Йоганном Вадефулем у Римі, аби обговорити подальшу підтримку Києва.

"Я високо ціную роль Німеччини як найбільшого європейського постачальника військової допомоги Україні. Ми скоординували додаткову підтримку протиповітряної оборони для захисту мирних українських міст та цивільного населення", - написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, вони також домовилися про подальші спільні дії щодо посилення тиску на Росію для досягнення справедливого та міцного миру для України.

"Я з нетерпінням чекаю можливості незабаром привітати Йоганна в Україні", - додав Сибіга.